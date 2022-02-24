籃網最近送走球星哈登(James Harden)，幾乎宣告要以杜蘭特(Kevin Durant)為主軸帶領球隊，不過大家可能都忘了還有厄文(Kyrie Irving)的存在，因為他本季未施打疫苗，目前只能出戰客場比賽，但今天紐約傳來大好消息，紐約市長表示，未來將逐步取消疫苗接種規定，也就是說厄文有望恢復「全職」身份！

New York City has a plan to phase out the vaccine mandate in the coming weeks, Mayor Eric Adams says, at which point Brooklyn Nets star Kyrie Irving would be cleared for home games.



Spokesperson adds that current rules remain in place. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2022

據名記查拉尼亞(Shams Charania)報導，紐約新任市長亞當斯(Eric Adams)表示，當地會在未來逐步取消疫苗接種規定，屆時籃網球星厄文有望獲准參加主場的比賽，但亞當斯強調，在現行規定改變之前，市民還是得遵守規定。所以厄文可能還要再等等，但此消息對籃網來說太重要了，因為籃網已掉到東區第8。

其實在此前亞當斯就曾質疑紐約地區防疫規定，他對此說：「我覺得這些規定不公平，說實話我也正在為此努力，因為對主場球隊來說，對和在客場不同規定是不公平的。」由此可見亞當斯早想積極改變現況。而對可能到來的新政策他則表示：「是的，我迫不及待想完成它，期待接下來幾周經歷真正的轉變，不必懷疑！」

Mayor Adams on plans to phase out vaccine mandates: “Yes and I cant wait to get it done…I look forward to the next few weeks of going through a real transformation that I dont have to wonder what you look like." More info in next day or so. #Nets & Kyrie Irving will be waiting. https://t.co/7mE6H6f40w — Brian Lewis (@NYPost_Lewis) February 23, 2022

籃網季初原本期待以杜蘭特、哈登、厄文三巨頭率球隊打出一片天，但因為厄文未施打疫苗無法上場，雖然之後獲准參加客場比賽，但效果有限，也因此影響了哈登和厄文之間的關係，當時據《Bleacher Report》報導，哈登曾向身邊的人抱怨，對厄文兼職打球感到不滿，加上後來杜蘭特因傷缺戰，種種原因導致他離開籃網。