籃網最近送走球星哈登(James Harden)，幾乎宣告要以杜蘭特(Kevin Durant)為主軸帶領球隊，不過大家可能都忘了還有厄文(Kyrie Irving)的存在，因為他本季未施打疫苗，目前只能出戰客場比賽，但今天紐約傳來大好消息，紐約市長表示，未來將逐步取消疫苗接種規定，也就是說厄文有望恢復「全職」身份！
據名記查拉尼亞(Shams Charania)報導，紐約新任市長亞當斯(Eric Adams)表示，當地會在未來逐步取消疫苗接種規定，屆時籃網球星厄文有望獲准參加主場的比賽，但亞當斯強調，在現行規定改變之前，市民還是得遵守規定。所以厄文可能還要再等等，但此消息對籃網來說太重要了，因為籃網已掉到東區第8。
其實在此前亞當斯就曾質疑紐約地區防疫規定，他對此說：「我覺得這些規定不公平，說實話我也正在為此努力，因為對主場球隊來說，對和在客場不同規定是不公平的。」由此可見亞當斯早想積極改變現況。而對可能到來的新政策他則表示：「是的，我迫不及待想完成它，期待接下來幾周經歷真正的轉變，不必懷疑！」
籃網季初原本期待以杜蘭特、哈登、厄文三巨頭率球隊打出一片天，但因為厄文未施打疫苗無法上場，雖然之後獲准參加客場比賽，但效果有限，也因此影響了哈登和厄文之間的關係，當時據《Bleacher Report》報導，哈登曾向身邊的人抱怨，對厄文兼職打球感到不滿，加上後來杜蘭特因傷缺戰，種種原因導致他離開籃網。
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