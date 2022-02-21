根據《紐約時報》資深記者史坦21日爆料，籃網總教練納許親自出馬招募剛跟馬刺買斷合約的後衛卓拉吉奇，畢竟兩人之間關係匪淺，不僅納許當年在太陽打球期間，卓拉吉奇是他的替補，兩人更擁有同個經紀人，納許期望找來卓拉吉奇補強籃網後場深度。

卓拉吉奇在去年夏天被熱火交易到暴龍，卻只打了5場例行賽，拿到場均8.0分、2.8籃板及1.8助攻，就被暴龍宣布棄用，隨即在今年交易截止日前夕，被暴龍交易到馬刺，不過馬刺也對他毫無興趣，所以上周跟他完成買斷協議，讓他成為自由球員。

就算卓拉吉奇不到1年時間換了3支球隊，成為自由球員之後，仍吸引包含籃網、湖人、勇士、快艇、公鹿、公牛、獨行俠等隊的招募興趣，因為這些球隊認為他的狀態仍然很好，絕對可以成為即戰力球員，所以納許才會親自出馬，主導招募卓拉吉奇動作。

自從杜蘭特膝蓋受傷之後，籃網戰績始終低迷，好不容易才結束連敗之後，更把哈登送去七六人換回班西蒙斯，目前戰績31勝28敗，僅排東區第8，納許當然希望可以找來更多幫手，接著就等杜蘭特、班西蒙斯兩大主力可以正式回歸衝擊季後賽。