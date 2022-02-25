就在「小皇帝」詹姆斯在今年克里夫蘭全明星賽表現優異之後，他想要重返老東家騎士打到退役的謠言就沒停過，不過《紐約時報》資深記者史坦25日爆料，其實外界認為騎士非常想要詹皇回歸只是一種假象，因為當前的騎士從沒這樣想過。

「當我待在克里夫蘭期間，跟很多人有過對話，說什麼騎士肯定會抓住重新得到詹姆斯的機會，那只是外界假設性的看法，」史坦表示，「不過以我的理解來說，這並非事實。」從史坦的這番話當中可以看出，騎士並非那麼需要詹皇回歸。

因為騎士本季目前拿下35勝23敗，排名跟七六人並列東區第3，主要靠著加蘭、賈瑞特艾倫兩名入選今年全明星賽球員，以及本季年度新人頭號熱門莫布利等人領軍，證明他們的年輕勢力正在抬頭，暫時可能不需要詹姆斯回來幫忙爭冠。

就算如同史坦所說，騎士並非那麼渴望詹姆斯回歸家鄉打球，詹皇自己也還在考慮自己待在湖人的未來，畢竟他要到明年夏天才成自由球員，屆時他除了想要跟自己兒子布朗尼同隊打球，還想在退役前領到頂薪合約，能夠滿足他的這些條件的球隊恐怕不多。