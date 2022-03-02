進攻就是最好的防守！PLG高雄鋼鐵人今日宣布引進曾征戰NBA、CBA、PBA聯賽等賽事的美國籍後衛哈里斯（CorperryaleL'Adorable”Manny” Harris），持續補強戰力。原本旅外名將周儀翔與NBA選秀狀元班奈特的加盟已經讓鋼鐵人如虎添翼，如今「秘密武器」哈里斯加盟，鋼鐵人宛如多添一枚重砲級進攻利器，有助鋼鐵人在季末急起直追，讓PLG的季後賽爭奪戰投下一顆震撼彈。

哈里斯在二月下旬已抵台，目前人在防疫旅館居檢中，預計下周出關，投入團隊練習，預計三月中下旬即可上場，為鋼鐵人增添進攻火力，解決鋼鐵人教練貝瑞最擔心的「得分乾旱期」。

哈里斯今年32歲，身高196公分、體重84公斤，球風既穩又快，能快速切入，也能飆三分外線，還可兼任控球，如能和班奈特裡應外合，搭配周儀翔的切入和呂政儒的外線，鋼鐵人的多點進攻將令對手防不勝防。

哈里斯出身自NCAA名校密西根大學，NBA時期效力於克利夫蘭騎士、洛杉磯湖人及達拉斯獨行俠共4個球季93場例行賽。哈里斯進入發展聯盟後，展現爆量的個人得分能力，場均得分27.2分，並曾在出戰金州勇士隊的比賽中拿下56分。

除了美國之外，哈里斯的籃球足跡曾到歐洲及亞洲，在歐洲打過烏克蘭、土耳其、以色列和希臘職業聯盟，亞洲則效力過CBA和PBA，並多次出現單場獨得40分以上的精彩表現。

哈里斯的加盟，讓鋼鐵人成為目前PLG唯一擁有4名洋將的球隊。鋼鐵人球團表示，在聯盟最後名單確認截止日前，將彈性調整洋將登錄，配合陣型調整出最佳戰力，全力朝季後賽衝刺。球團也明確表示，4名洋將跟隨球隊一直到本賽季結束，展現團隊精神。