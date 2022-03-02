「小刺客」艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)本季曾2度回歸NBA，但因球隊考量還是被下放發展聯盟，不過他在金塊所屬的發展聯盟球隊大殺四方，獲得單周最佳球員，如此亮眼表現再次讓他受到青睞，這次由黃蜂選擇了他，同樣給予10天短約機會，力爭上游的拚勁相當勵志！

據名記者沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)報導，黃蜂與湯瑪斯簽下10天短約，黃蜂近幾周表現不佳，目前以30勝33敗排東區第10，最近10場戰績是2勝8敗，競爭力不高的他們給了湯瑪斯機會，後者繼加盟湖人、獨行俠後，本季第3度回歸聯盟。

湯瑪斯上周在發展聯盟大爆發，在金塊下屬大急流城黃金隊3場中轟下45分3籃板5助攻、33分7助攻、46分5籃板7助攻，場均41.3分6.3籃板3.7助攻，成為單周最佳球員，據《ESPN》統計，發展聯盟本季僅3場有飆破45分紀錄，湯瑪斯一人就包辦2場，火力相當可怕。

Isaiah Thomas is signing a 10-day with the Hornets after winning G-League Player Of The Week, per @Wojespn



IT in G-League:

42 PTS, 8 AST, 0 TO

45 PTS (14/27 FG)

33 PTS, 7 AST

46 PTS, 9 3PT, 7 ASTpic.twitter.com/ACmHAQDGwP — Ballislife.com (@Ballislife) March 1, 2022

本季最初湯瑪斯被湖人看上，接著又得到獨行俠給的機會，但在這段時間僅出賽5場，平均上場22.8分鐘，貢獻8.6分1.6籃板2助攻，投籃命中率31.9%、外線僅2成、罰球72.7%。在湖人他出賽4場，首戰對灰狼板凳出發砍下19分，接著對公牛先發拿13分，不過接下來的比賽僅得到3和2分。