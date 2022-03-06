Pelicans’ Zion Williamson is returning to New Orleans after spending time in Portland for his foot rehab, sources tell me and @WillGuillory. Williamson is cleared to progress in basketball activities. Pelicans have won four straight games and are in playoff race. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 5, 2022

還記得本季還沒上過場的鵜鶘「爆鞋哥」錫安威廉森嗎？根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞6日爆料，錫安威廉森目前已經結束在波特蘭的右腳傷勢治療，由於目前鵜鶘正在進行客場比賽，所以他最快下周宣告歸隊，且獲准開始進行籃球訓練。

身為2019年選秀狀元，錫安威廉森上季場均27.0分、7.2籃板及3.7助攻，卻在去年夏天進行右腳修復手術，加上個人體重大幅增加，造成他的右腳傷勢恢復速度緩慢，本季到現在還沒辦法上場，甚至最近自行離隊前往波特蘭接受治療。

根據最新消息，錫安威廉斯已經開始接受重量訓練，企圖改善他的過胖問題，卻還沒辦法進行場上訓練，如今隨著腳傷逐漸康復，他在下周歸隊之後，應該可以慢慢接受場上訓練，甚至升級到對抗訓練，屆時才有可能開出他的復出時間表。

鵜鶘本季雖然少了錫安威廉森的助陣，卻靠交易換來拓荒者後場好手麥科倫，最近幫助鵜鶘搶到難得4連勝，目前戰績27勝36敗，暫時排在晉級季後賽邊緣的西區第10位置，代表他們至少可以打附加賽，重點是他們要如何保住當前的排名！