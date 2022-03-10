國防部長邱國正、外交部長吳釗燮等人今（10）日前往立法院就「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」進行報告並備質詢。無黨籍立委林昶佐詢問邱國正，過去許多民眾在體檢時免役，但近日民眾對於守護家園的意願很高，想知道這些人是否還有機會接受軍事訓練。

日前驚險挺過罷免的林昶佐，近日又因為俄烏衝突爆發的關係，未服兵役的問題屢屢引發網友熱議。林昶佐今（10）日質詢邱國正時，指出烏克蘭不分男女老少投入守護家園，而近日包括超過年限者、年齡已除役者、當初體檢免役者及女性等台灣民眾在內，也表達了類似的意志，因此想知道若現在的身體狀況允許的話，「有沒有可能讓這些願意守護家園的人也接受訓練？」

邱國正則表示，目前的做法有年齡限制，一旦作戰任何人要參與，國防部都樂觀其成，並指出分配上不一定是加入戰鬥兵員，成為勤務或是支援人員都有幫助，並說將會進行研議。

不過PTT網友卻幾乎清一色噓爆，怒批「是在說自己嗎？」「這種人真的很扯，躲兵還有臉講」、「你先寫一份自願留營書啦，作秀」、「想洗白？當年正規訓練不去受，現在回去參加夏令營喔？」「你當年跟其他真的有病免役的又不同」。