1名網友在臉書社團《爆料公社》發文寫下，日前在路上看到國軍的裝甲車，但裝甲車上的阿兵哥探出手舉著步槍對著他，讓他氣得拍下影片上傳抖音，並大罵「聽說今天有教召，拿槍指著老百姓這樣對嗎？」不料卻被網友狠嗆：「沒當過兵嗎？向外警戒懂嗎？抖音一響父母白養，真心不騙」。

國軍近日正在做軍事訓練，1名網友碰巧經過裝甲車，看見裡面的阿兵哥，拿著步槍對準車窗外，誤以為是拿槍指他，氣得大罵：「聽說今天有教召，拿槍指著老百姓這樣對嗎？」並拍成抖音影片，上傳網路與網友分享。

網友在臉書社團《爆料公社》貼文寫下：「聽說今天有教召，拿槍指著老百姓這樣對嗎？」（翻攝自爆料公社）

影片曝光後，有網友出面解釋，影片中的軍人是在做警戒動作，持槍監測範圍四周，只是湊巧槍口在對到鏡頭時被原PO錄下；也有網友不領情，留言怒嗆原PO說：「沒當過兵嗎？向外警戒懂嗎？抖音一響父母白養，真心不騙！」、「別把自己想的太重要，官兵不會浪費子彈在你身上的！順便好心的告訴你，演訓和行軍會攜帶彈藥，但絕不可能上膛！菜逼八」、「他當初應該是沒當兵！依智商，他應該被驗退吧.....」、「人家在作戰訓練，不要沒事找麻煩，除非你希望這些軍人領薪水不訓練？人家訓練你找碴，不訓練你又要駡？到底要怎樣？」