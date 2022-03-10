外交部提中共武力犯台將付慘痛代價 邱國正：一旦作戰 大家都很慘

國防部長邱國正今天應邀至立法院進行「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」報告，邱在立法院受訪表示，一旦發生戰爭，大家都很慘，以前不管抗戰、古代作戰經驗，就算勝也是慘勝，因此若要啟動戰爭真的需要多加考量。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，邱國正的說是實話，難道面對兩岸高度緊張，台灣不該備戰且避戰嗎？

資深媒體人黃暐瀚。（圖/本報資料照）

外交部在專案報告書中提到，俄烏情勢讓國際更關注台灣海峽安全，國際民主國家不會容忍以武力破壞任何國家領土主權完整，若中國錯估情勢對台採取軍事行動，必將付出慘痛代價。邱國正對此表示，大家的用意都是要避免作戰，但坦白說，國防部的眼睛、耳朵始終「看得到、聽得到（敵情）」，但嘴巴是閉攏的，且靜觀其變不會跟別人討論，但都有所準備因應。

另國防部提到烏克蘭戰略指導為「持久消耗戰」，邱國正表示，持久消耗戰要看環境，若地方大、有時間就可以扭轉，但仍因地而異，台澎防衛作戰特性不太一樣。

黃暐瀚10日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，近期有不少人在討論「今日烏克蘭，明日台灣」，但他個人認為有幾點不同，第一，其實烏克蘭一開始被俄羅斯攻擊的前幾天，國際社會還沒有祭出各項制裁，包含金融制裁等都等了好幾天。而烏克蘭若被擊潰，還有鄰國可以西撤，撤往波蘭，但台灣還有哪裡可以跑？台灣四面環海，要跑去哪？

第二，國防部長邱國正的說是實話，他說一旦作戰的話，講真的大家都會很慘，大家可以看看烏克蘭，現在烏克蘭死了這麼多軍人和平民，外交部長吳釗燮卻向外媒大放厥詞，難道面對兩岸高度緊張，台灣不該備戰且避戰嗎？