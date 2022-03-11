中共對台威脅日益嚴重，恢復徵兵制聲浪不斷，國防部長邱國正在立法院坦言已經在研議。民進黨前立委林濁水今天表示，過去國防部長只會為募兵制辯護，邱國正如今會這樣說實在不簡單，也是一件好事。

林濁水說，過去三位總統從陳水扁開始，一路往全募兵制方向走，這完全跟國家處境背道而馳。台灣面臨的國防危機可說是數十年如一日，而且越來越嚴重。

林濁水指出，陳水扁在2004年競選連任時，原本想修憲將《憲法》裡面服兵役的義務刪掉，「當時我是民進黨政策會執行長，看到嚇壞了，雖然全募兵政策沒擋住，但是修憲條文擋住了，不然連現在四個月軍事訓練役都沒有，要延長役期更不可能，政客這樣的行徑真是令人歎為觀止。」

林濁水質疑，我們國家處境有比以色列好嗎？如果以色列搞到男女皆兵，我們廢除兵役義務要怎麼跟子孫交代？尤其克里米亞危機後，歐洲國家一個個由募兵轉徵兵，立陶宛瑞典是典型的，法國馬克宏也準備這樣做，德國現在的民調支持募兵制也是少數。

林濁水說，當國際友人都在質疑台灣這麼危險，為什麼兵役制度卻是這樣，而國家領導人繼續對募兵制辯護，真是遺憾。現在國防部長鬆動了，一定是為了選票，這樣的改變固然令人遺憾，失去領導適格，但總是好事。