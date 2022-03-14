鏡電視還未正式開播，就傳出內部人事鬥爭，原董事長陳建平3月4日在董事會中突遭政變式解任。知情人士表示，雖然《鏡週刊》社長裴偉形式上退出《鏡電視》，但仍掌控一定勢力，陳建平方面除向NCC訴請會議無效，也將研議是否進一步採取法律行動。

《鏡電視》當初是由裴偉負責籌備，並擔任董事長，2019年底第一次遞送營運計畫書，將《鏡週刊》副總與記者掛到《鏡電視》名下，遭NCC打回票，去年5月送件時，《鏡電視》承諾與《鏡週刊》切割，原本的董事長裴偉也在NCC要求下卸任董事長，由陳建平在去年8月接任。

不過《鏡電視》跟裴偉擔任負責人的「停雲管理顧問公司」簽訂的顧問契約，仍每月支付顧問費。知情人士質疑，陳建平上任後，整頓內部不當的人事和經費開銷，可能是這次「政變」的導火線。

3月4日當天原本只是召開例行董事會，討論股東會議程，不料勞工董事盧宥伶臨時提案，指控陳建平干預新聞，要求撤換，在場的李永豐、楊雅喆隨即附和，由於董事只有5人，達到過半數，陳建平遭突襲式解任，並當場通過由李永豐擔任董事長，總經理李玉佩隨後也一併下台，改由前民視副總經理蔡滄波接任。

對陳建平突遭解任，陳建平特助張寒青表示，事前完全沒有任何訊息，就連當天開董事會也只認為是要討論原有議案，沒想到會被撤換。至於幕後黑手究竟是誰？他說「這不必說，大家也都知道」。

目前陳建平方面已向NCC訴請該次董事會議無效，是否會透過法律途徑提起訴訟？他說，這部分還在硏究，會等NCC的決議出來，再進一步研議下一步怎麼走。