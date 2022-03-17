《鏡電視》爭議持續延燒，民眾黨立委蔡壁如再提出質疑，裴偉擔任《鏡電視》董事長時，每月支付自己擔任董事長的「停雲」公司150萬元「顧問費」，裴偉卸任《鏡電視》董事長後，停雲公司仍試圖跟《鏡電視》續簽今年度顧問協議，難道沒有違法NCC當初訂定14項保留廢止權的規定嗎？如果NCC主委陳耀祥不知道，就是無能或是被騙；無能的NCC主委就該下台，被騙來的執照就該撤。

蔡壁如指出，今年初已經有人向NCC具名檢舉，裴偉在辭去董事長後，不僅繼續以顧問名義，每月固定向《鏡電視》領取上百萬元的高額報酬，更直接參與鏡電視每日新聞方向決策。

該檢舉更提到，裴偉的鏡周刊事業集團，有高達上百名的員工，薪資掛在鏡電視領取，卻從事鏡周刊事業集團的工作，已嚴重違反公司治理。

蔡壁如質疑，陳耀祥敢不敢在國會上告訴全體國民，究竟知不知道這件事，接到具名檢舉是否有展開調查，還是只有當個收發處，《鏡電視》回函內容未查證就相信，如果陳耀祥不知道，就是無能、或是被騙；無能的NCC主委就該下台、被騙來的執照就該撤。

蔡壁如認為，《鏡電視》雖然拿到執照，但NCC當時罕見提出12項負擔、14項保留許可廢止權、16項行政指導。《鏡電視》每月支付裴偉的停雲公司裴偉顧問費，難道「貴公司股東及所屬關係企業與《鏡電視》不應該有顯著或非常規交易」嗎？

蔡壁如表示，當初裴偉承諾不涉入《鏡電視》營運跟支薪，如今有人具名檢舉，實際上完全不是這回事，裴偉的行為已經涉嫌背信罪，NCC竟然無查證就相信《鏡電視》回函解釋，呼籲檢調介入調查，也要求NCC不要雙標，顏色對了就全力護航。