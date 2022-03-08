全球多國陸續鬆綁邊境管制措施，交通部觀光局日前召開「研議國境開放準備及旅行業復甦事宜會議」，將彙整盤點與會單位意見，並於近期再邀集相關行政機關及業界代表討論，逐步完成未來國境解封後的旅行業者接待入出境旅客操作指引。

同時，因應疫情指揮中心宣布自7日起將居家隔離天數由14+7天縮減為10+7天，並有條件放寬外籍商務人士入境從事商務活動，觀光局亦參考各國現行入境作法，建議指揮中心依據旅客目的及旅客來源，採分階段逐步開放。

隨著全球疫苗覆蓋率逐漸提升，多國已陸續鬆綁入境管制措施，為符合世界趨勢、並兼顧台灣經濟及防疫安全為前提，未來國境將逐步解封。交通部對此召開「研議國境開放準備及旅行業復甦事宜會議」，聚焦未來國境解封後旅行業者接待入出境旅客操作指引草案討論。

觀光局指出，各旅行公協會及業者代表均引頸期盼未來國境解封後的重啟商機，並抱持樂觀態度。同時，就旅行業者接待入出境旅客的操作指引提出建議，包括旅客行前應具備資格及旅行業導遊領隊人員防疫講習及訓練、保險機制及雙方權益保障措施等項目進行實務討論。

觀光局表示，將彙整盤點與會單位意見，並於近期再邀集相關行政機關及業界代表討論，逐步完成相關操作指引。同時，因應疫情指揮中心縮短居家隔離天數，亦參考各國現行入境作法，建議指揮中心依旅客目的及旅客來源採分階段逐步開放。

觀光局長張錫聰肯定各旅行業者於疫情期間的努力，觀光局亦將積極向指揮中心爭取推動開放觀光客入境，並將透過市場拓源及因疫情所需新課程安排辦理從業人員及接待人員的教育訓練，以因應疫後入出境旅遊市場需求。