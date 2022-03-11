受新冠肺炎疫情影響，今年國內共有4家醫院出現院內感染、院內確診。為避免醫護人力因被匡列而受到衝擊，加上今年中央流行疫情指揮中心今宣布，修正「因應COVID-19疫情醫療照護工作人力短缺之應變處置建議」，被匡列的醫護人員若打完第3劑滿2周，可免隔離，進行自主健康管理即可。若未接種第3劑滿2周，則需隔離7天。

調整醫療照護人力短缺返回工作建議。(圖／指揮中心提供)

調整醫療照護人力短缺返回工作建議。(圖／指揮中心提供)

醫療應變組副組長羅一鈞表示，這項應變處置建議適用於被匡列隔離的醫療機構和長期照護機構工作人員，而不是出國回來的人員。若是陰轉陽風險高的密切接觸者，例如家中有人確診，則排除適用對象，或未穿戴適當防護裝備執行插管或支氣管鏡等情況，也排除在外。另若為非必要性的照顧人員、免疫不全問題者，也不適用。醫療照護機構於啟動人力備援計畫後，若人力仍然不足，無法將病人轉介，得報請地方衛生主管機關同意後，提前召回醫療照護工作人員返回工作。

羅一鈞表示，新制分2種做法，針對已經接種滿3劑滿2周的人員，可免除隔離，只需進行自主健康管理。相關人員於1次核酸檢驗結果為陰性後，可返回工作，並於與確定病例最後一次接觸次日起第3、7、10日各再進行1次核酸檢驗，其後比照居家隔離者於自主健康管理期間之相關採檢規定。

至於未完成接種追加劑滿2周者，羅一鈞表示，則需隔離7天，隔離期滿時，於1次病毒核酸檢驗結果為陰性後，即可返回工作，並於與確定病例最後1次接觸次日起第10日再進行1次核酸檢驗，其後比照居家隔離者於自主健康管理期間之相關採檢規定。

除前項規定，經傳染病防治醫療網網區指揮官同意者，得視疫情需要調整返回工作建議。指揮中心呼籲，請醫療機構和長照機構訂有人力備援計畫，評估人力需求及適當配置，落實感染管制措施，以因應可能遭遇之人力困境，共同嚴守醫療防線。指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略，完善醫療照護體系，確保醫療量能充足以因應疫情。

至於其他維持社會運作的必要工作者，例如公務人員、警消等，未來是否也能縮短隔離天數？發言人莊人祥表示，若有需要可以提到指揮中心專家會議討論。