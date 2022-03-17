資深藝人譚艾珍之女歐陽靖與日籍丈夫RK育有一子「新醬」，目前由她在台獨自撫養。近日她不慎弄丟錢包，赴戶政事務所等單位補件時，不禁大讚台灣的公家機關辦事效率超越全球，反觀日本就像開發中的國家，懷疑當地政府是否沒網路。

歐陽靖時常透過臉書分享所見所聞，14日她發文透露前幾天莫名搞丟錢包，為了重辦所有的證件和金融卡，特地跑了戶政事務所等單位，讓她盛讚：「台灣的公家機關辦事效率是全世界最棒的！！！速度又快、服務態度又好。」

歐陽靖說這大概只有住過國外的人才明白差距，許多人可能覺得歐美日等國很先進，「但他們公家機關的辦事效率實在像開發中國家，我都很懷疑日本政府是不是沒有網路這種東西？（誤）」她拿自身經驗舉例，之前住在渋谷區時若要申請茨城縣的戶口謄本，得要線上申請急件等茨城縣7天後寄過來，若不是急件就要花20天；歐陽靖再舉北海道籍朋友當例子，此人在東京短期工作時弄丟護照，得搭飛機回北海道才能補辦護照，且手續費不能付現，要特地買印花稅來繳，「反觀台灣，戶籍謄本、身份證、健保卡、護照……都可以跨區辦，而且機乎都能半小時內當場取件。」並笑說弄丟錢包雖然很令人懊惱，但因此感受到住在台灣的美好。

許多網友看了都心有戚戚焉，紛紛留言：「沒錯…日本就是這樣，搬家換地方，要調資料還要去以前住的地方的區公所調，辦事效率又差又花錢花時間」、「德國跟日本有得拼」、「等待算天數的都算快，墨西哥等的單位是月」、「太多台灣人都覺得行政效率高是理所當然的，都不懂得珍惜」、「整排留言看下來，除了新加坡還可以，沒有比台灣更有效率的了」。