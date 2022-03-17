滙豐（台灣）商業銀行榮獲《財訊雙週刊》「2022 財訊財富管理大獎」肯定，一舉奪下「 外商銀行最佳財富管理獎」、 「 外商銀行最佳理專團隊獎」、 「外商銀行最佳數位金融獎」、 「外商銀行最佳數位智能系統獎」與 「外商銀行金融服務創新獎」五項大獎。這是滙豐銀行連續第三年獲得《財訊雙週刊》「最佳財富管理獎」與 「最佳理專團隊獎」的殊榮。

滙豐銀行擁有國際化團隊優勢，提供優質的跨國金融服務，能為客戶提供豐富多元的財富管理服務，今年再次獲得評審與大眾的肯定，實屬實至名歸。

滙豐台灣財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉表示，滙豐銀行在台灣用心經營三十多年，長期在地深耕，並秉持著以客戶為中心的理念來服務每一位客戶。身為台灣財富管理領導品牌，滙豐擁有集團全球網絡的優勢，以全球視野及多元觀點，為客戶提供安心便捷的環球金融服務。今年，『卓越理財（HSBC Premier）』服務邁向第21年，從財富保障、子女教育、資產增值、退休規劃，到資產傳承等不同的人生階段和需求，滙豐台灣始終都在客戶身邊，提供全方位的理財方案與個人化服務，陪伴客戶一路成長。

葉清玉指出，未來四年，滙豐台灣將以每年數億台幣的投資規模，發展財富管理業務、產品與服務的精進與數位化平台，以滿足客戶的多元理財需求等面向。為提供客戶更專業細緻的服務，滙豐台灣目前正大舉招募財富管理客戶經理，以專業人才培訓與完整職涯發展，吸引優秀人才加入滙豐，一起打造亞洲第一財富管理銀行的願景。