Google Cloud與VMware宣布擴大合作，幫助企業加速雲端轉型與應用程式現代化進程。客戶可以透過VMware Cloud Universal訂閱服務使用Google Cloud VMware Engine。藉由更廣泛的合作，企業客戶不僅能獲得更高的財務彈性與更多選擇，還能加速轉移至雲端並在Google Cloud中將企業應用程式現代化。

Google Cloud VMware Engine能讓客戶在1小時內將VMware應用程式遷移至雲端，而不需要對應用程式、工具或流程做任何更動。透過VMware Cloud Verified的Google Cloud原生服務，能為關鍵業務的vSphere工作負載提供企業級的雲端基礎架構，並在核心服務中整合安全性、可用性、資源最佳化、管理性與營運支援。遷移至雲端後，客戶即可開始佈建混合應用程式，讓業務獲得更高的敏捷性，同時以更安全的方式使用Google服務，例如BigQuery與雲端作業，並且將現有的災難復原、備份和儲存服務延伸至雲端。

VMware Cloud Universal是彈性的訂閱服務，能簡化多雲的購買與消費，並加速數位轉型。隨著Google Cloud VMware Engine整合至VMware Cloud Universal，VMware及其合作夥伴就能同時提供Google Cloud VMware Engine與其他VMware Cross-Cloud跨雲服務，協助客戶根據自己的時程推動數位轉型計畫，同時降低整體成本與風險。

Google Cloud全球生態系部門副總裁Kevin Ichhpurani表示，透過與VMware合作，企業可更容易的將VMware的相關應用程式遷移至Google Cloud這個可靠又高效能的基礎架構上。擴大合作意謂VMware與Google Cloud將更緊密合作，同時也代表雙方進一步實現透過Google Cloud VMware Engine協助企業數位轉型的承諾。