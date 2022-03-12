視導新式教召 邱國正：後面教召會跟此步調走。曾薏蘋攝

視導新式教召 邱國正：後面教召會跟此步調走。曾薏蘋攝

視導新式教召 邱國正：後面教召會跟此步調走。曾薏蘋攝

視導新式教召 邱國正：後面教召會跟此步調走。曾薏蘋攝

視導新式教召 邱國正：後面教召會跟此步調走。曾薏蘋攝

新式教召啟動，國防部長邱國正陪同蔡英文總統視導「陸軍206旅教召部隊」，邱國正受訪表示，今天狀況看來還不錯，未來會成為模子，後面有教育召集就跟著這個步調走。

邱國正指出，後備對台灣來講相當重要，以往教召時程為5到7天約一週，後來發覺很多能量不夠，因此新式教召去年定案，為了慎重起見，北部中南部地區有營級實驗。

被問到這次烏克蘭戰爭有無吸取的經驗？他說，吸取經驗很多，比如若用網路攻擊，會對人心造成很大影響，就像教召前，很多人都問，為啥要教召等，但如果平常沒訓練，臨時動員來也是不妥。

他說，這次也看到烏克蘭，有人經過幾天訓練可以拿槍射擊，假如台灣後備部隊每年訓到約7到14天，那就更加有信心，這些案例都可以互相吸取，獲得正面思考。

至於反坦克飛彈跟刺針飛彈很大威力，未來是否也會納入教召訓練？邱國正說，「可以」，但教育召集人員不是每個都拿防空飛彈，只要對台澎防衛作戰有幫助的武器裝備，而且是國軍現有的，都可以納入教召訓練。

他說，但教育召集有特點、有專長，若當初沒有操作過精密裝備，不能拿去練，但如果比較簡單，做一兩回示範模擬就會的武器，就可以納入，也會朝這方面來做。

被問到總統看完這次教召，有無分享心得？邱國正表示，平常他都有跟總統報告，總統也大概知道做法，今天則是來看實際狀況，並作比對，他們跟總統報告的，跟總統今天看到的，應該是可以吻合。