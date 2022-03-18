媒體報導，外交部長吳釗燮甫宣布美國將軍售台灣，但據美軍備業界證稱，美國國務院已於日前致函國防部，否決台灣「神鷹3號」計畫準備對美發出採購12架MH-60R反潛直升機的邀價書，國防部內恐面臨撤案。國防部長邱國正今受訪表示，現在是按程序在走，目前為止沒收到通知；如果有意外原因將做調整或轉圜，不會「走一半」。

至於前軍售進度，前軍售進度邱國正今赴立法院備詢前受訪說時也強調，對美軍購都有一定流程，國防部按照這個流程在走，不管同意、不同意，美方在宣布前都會告知我方，「但目前為止我沒有接到任何告知」。

他強調，哪件同意、哪件不同意，有的話，自然會公告出來，因為美政府會先知會國會。

至於「神鷹3號」計畫準備對美發出採購12架MH-60R反潛直升機的邀價書，美軍備業界先前即傳，此案遲未進入簽發邀價書的程序，是因美方以「不符合非對稱戰力原則」為由，反對台灣投資這項「載台性質」武器系統。

邱國正說，「我搞不清楚，他是怎麼著眼」。非對稱戰力就是「以弱擊強」，現在不管研發或採購都是朝這個思維，連同海空戰力提升特別預算，也是朝這方面發展，沒有什麼非不對稱，