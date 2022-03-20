韓國總統當選人尹錫悅，他在就職後，將不入住於山腰的青瓦台總統府，而改在首爾市中心裡設立辦公室，以便「更好地與公眾溝通」。新的辦公大樓選在韓國國防部。

美聯社報導，「搬遷青瓦台」是尹錫悅的主要競選承諾之一，他曾經表示，青瓦台的位置和設計顯然與公眾隔絕。青瓦台位在山腰上，與市中心有段距離，而在青瓦台裡，總統幕僚群和其他官員的辦公室，以及新聞發布室也不在總統工作的同一棟大樓內，形塑一種執政者高深莫測的感覺。這長期以來一直是大眾批評的一個面象，即韓國總統權力過大而不親民。

青瓦台位置在半山腰，被批評遠離人群。(圖/AP)

尹錫悅表示，他將把總統辦公室搬到首爾市中心的國防部大樓，他將指示國防部官員做出調整，原本國防部將被轉移到旁邊參謀本部大樓，而參謀本部則轉移到首爾附近的戰爭指揮中心。

他計畫在上任後，新總統辦公室附近建立一個大型公園，普通公民能夠直接看到他的辦公環境，並且設立一個新聞中心，他將來會多與媒體溝通。

其實即將卸任的文在寅總統，早些時候也曾承諾搬出青瓦台，但後來表示未能找到新的辦公地點而取消了計劃。

不過，搬遷總統府位置也有批評的聲音，就是額外的花費。批評人士表示，搬遷費用將達到1兆韓元（約235億新台幣）。對此，尹錫悅表示沒有那麼多，大約是500 億韓元（約1.16億新台幣），而這是重要的，「如果在青瓦台開始自己的任期，在皇權象徵中執政，搬出將變得更加困難。」