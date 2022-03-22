美軍印太司令部司令阿基里諾20日表示，大陸在南海建立的人造島至少三座已完全軍事化，威脅鄰近所有國家。國防部長邱國正今天證實，中共確實在南沙群島周邊小島增加軍事設施，各國都在密切關注，當然都會有不同的劇本準備。

俄烏戰爭讓外界關注台灣，根據外媒報導，大陸在南沙群島三個島礁完成軍事化，威脅到周邊國家，還把太平島包圍在中間，民進黨立委林俊憲今質詢時表示，陸方會否發動局部性奪島等威脅，我方要如何因應。

邱國正表示，太平島本來就位在南沙群島中央，旁邊小島分屬中共、菲律賓、越南，之所以能保持「互相不侵犯」，就是墨守規矩，「你不犯我、我不犯你」，中共對南海有野心，增加軍事設施，都有在關注中，越南、菲律賓等國也都密切注意。

邱國正說，太平島不以軍事為主，所以不是軍事進駐，以海巡人員為主，意義在「這邊不是軍事化的設施」，以維護海域安全著眼。

林俊憲提到，俄烏戰爭俄，俄羅斯空軍無法取得制空權，美國提供戰術情報給烏克蘭，台美有無協定跟演練。邱國正表示，任何作戰情資監控最重要，台灣跟美國經常在交流，交流程度不方便報告，但是是不間斷的。