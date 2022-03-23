國防部長邱國正上午在立法院答覆立委吳斯懷質詢時坦言，潛艦國造現在遭遇很多問題，正一一克服。不過，邱國正並沒再做進一步說明。

吳斯懷說，最近台船董事長對內發表一封公開信，看到潛艦國造的困難；吳說，有些潛艦專家也向他表達一些憂慮。邱國正坦言，潛艦是遇到很多問題，都會固定向他報告。吳建議，國防部應再納些專家，不要讓潛艦國造變成球員兼裁判。

台船董事長鄭文隆首度對員工發表公開信，坦言潛艦國造碰到嚴重瓶頸，設計人力、裝備如期進場等問題層出不窮，參與人員壓力非常大，希望台船員工不要推諉，主管能堅持到底，把士氣激勵出來，一起完成這項重大任務。

據了解，由於疫情與俄烏戰事，世界的供應鏈大亂；據透露，潛艦國造能否提前於明年9月下水，的確存有變數。特別是潛艦部分裝備來自歐洲，不過，潛艦國造小組召集人、國安會諮委黃曙光使命感極強，正全力克服與排除困難。