近期因俄羅斯入侵烏克蘭，讓國防安全等議題再次成為熱門話題，其中目前維期四個月的募兵制不免成為被討論的焦點。《街頭大聲公》實際上街訪問大眾對於現行兵役制度的看法，包含當兵軍事訓練四個月的時間夠嗎？該不該恢復徵兵制？以及若是戰爭開打，願不願意上戰場呢？

其中一題問到大家當兵的時候都在做什麼呢？儘管每個受訪者服役時間不同，但回答除了訓練、操課外，最多的就是打雜，其中一位先生表示當年在外島服役，大部分時間都在做工，像是蓋房子、搬水泥等。對於當兵有沒有增加他們的國防意識與軍事能力，有人認為打雜、做工的時間太多，對於提升實力方面成效有限。也有人直接回答當兵時的訓練並沒有讓他的國防意識有所提升。

許多人認為自己的國家最後還是得靠自己保護。（圖／Shutterstock）

而大部分的人對於開戰時願不願意上戰場表示肯定，「因為自己國家要是真的戰爭的話，絕對還是要保護自己、保衛自己的國家」，對於「自己的國家自己保護」，有人則是抱持相反態度，認為應當「全力避戰」，也有人乾脆表示自己不想上戰場。其中一位先生更表示願不願意上戰場，首要是取決於總統的反應如何，「我相信總統站在第一線的話，整個士氣就會不一樣」，人民也會更願意站出來。

大多經歷過一年制徵兵制的受訪者支持徵兵制的恢復，認為現在四個月的役期過短，對於訓練作戰恐怕難有成效，「你可能剛學會一些東西，但是你還沒上手，你可能就要退伍了」，「有些軍種訓練完就不止四個月，等於沒有當到兵吧」，有一個年輕男子認為若是兩岸局勢緊張的話，徵兵制重啟就有必要，但被問到若是只服四個月募兵制的人要強制補滿一年呢？「先不要，（軍營）裡面時薪有點少。」

不少人認為四個月的軍事訓練難以提升作戰能力。

受訪者表示若是需要上戰場，儘管無法前線作戰，但能作為後勤為國家出力。

最後訪問到女生對於自己需不需要服役，大多表示意願不高，但是如果到了開戰時候，她們還是願意為國家盡自己的一份力，覺得可以勝任後備的位子。除了街訪影片外，下方留言區也引起許多討論，多數認為四個月的訓練期實在太短，「支持改回徵兵制」，也有人認為改動制度、提高服役時的薪水，會有助於提升服兵意願，多數人都認為不打仗最好，戰爭的傷害只是讓雙方平民更痛苦。