Either I’m not 6’10 or he’s not 7’1🧐😂 pic.twitter.com/J3vHTxPIiR — Shareef O’Neal (@SSJreef) February 27, 2022

名人堂球星俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）周末前往觀戰兒子夏里夫歐尼爾（Shareef O'Neal）的比賽，在老爸親自督陣之下，夏里夫繳出本季個人新高的9分、7籃板，包括兩分球4投4中。夏里夫站在老爸旁邊時發現自己好像長高了，照片上看起來幾乎和歐尼爾相同。

夏里夫在推特貼出合照寫道：「我不只6呎10吋，或者他不是7呎1吋。」懷疑若不是自己長高，就是老爸變矮了。歐尼爾球員時期登錄身高216公分，他和當年許多知名中鋒交過手，身高沒有灌水。夏里夫的身高為208公分，加上球鞋和爆炸頭髮型，看起來似乎一樣高了。2年前兩人在公開場合照相，歐尼爾穿西裝也比夏里夫高出半個頭。

美國路易斯安那州立大學（簡稱LSU）是歐尼爾的母校，歐尼爾是校隊歷來最傑出的球員，現今球場外頭還豎立著他的銅像。夏里夫目前也效力LSU校隊，總教練韋德（Will Wade）開玩笑說，因為俠客在場夏里夫才會奮力表現，「他打得很棒，我們需要俠客多來看幾場比賽。」

本季開打前夏里夫受到腳傷困擾，校隊28場比賽只上陣10場，上場時間很少只繳出2.7分、1.8籃板。這場不知是否老爸的面子，總教練韋德安排夏里夫上場19分鐘是本季最多，韋德表示：「希望這樣能給夏里夫增加自信。」夏里夫是歐尼爾與前妻Shaunie Nelson所生的長子，他還有好幾個兄弟姊妹，其中妹妹Amirah身高185公分也是籃球選手。