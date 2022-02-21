寒流來襲，全台冷颼颼，近日不少高山地區也降雪，但《高爾夫文摘》晚間在臉書粉專指出，新北市淡水區的「台灣高爾夫俱樂部」（老淡水球場）傳出下雪消息，引發網友關注及熱議，球場今晚也回應澄清是誤會。

《高爾夫文摘》晚間6點多在臉書發文，據台灣高爾夫俱樂部官方社群平台在21日晚間發布的消息指出，「你也許不相信，淡水球場在下雪！如果你有在APP下載socatch，再打入資訊，就可以看到喔！百年一遇！」，貼出台灣高爾夫俱樂部「雪地」畫面，號召球友如果正從淡水球場歸來，可以協助確認訊息。

貼文引起網友留言及質疑，「淡水球友說見鬼了，沒下雪只有下雨」、「不太可能吧！」、「我住在旁邊，有看到雨，沒看到雪」、「假的，淡水再冷也不至於下雪」，也有人解釋「攝影機裝可感紅外光濾片，綠葉會吸收大自然紅外光，所以綠色樹葉、草地看起來灰白」。

《高爾夫文摘》晚間9點多也轉發「台灣高爾夫俱樂部」回應澄清，「傍晚時分發佈球場下雪的景況，由於攝影機在近夜間時的拍攝，真以為下雪了！又是下班時刻，球場已經無人可以確認現場情況，造成誤解！事實上，沒有下雪！攝影機拍攝誤導了，非常抱歉！謝謝大家的關心！」