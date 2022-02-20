寒流發威全台冷颼颼，氣象局發布20縣市低溫特報，提醒民眾保暖禦寒，但天氣轉變讓不少人猝不及防，就有高雄人在臉書發文抱怨，下午室溫僅有18度，坦言住了幾十年很少這樣，引起網友熱議笑翻。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，分享家裡溫度計的照片，表示二月下旬高雄的午後居然只有18度，坦言在高雄住了幾十年很少這樣，讓他忍不住抱怨天氣太冷，「把人當鮮食嗎？地球快毀滅了嗎？」

有高雄人發文抱怨「午後室溫只有18度」，引起網友討論與嘲諷。（圖／翻攝爆怨公社）

貼文引起不少網友留言，「你高雄哪？我今天看都是13度」、「住桃園，家裡14度」、「高雄人真的很怕冷…」、「18度在抱怨什麼⋯早上出門9度欸」、「已經失去活著的理由了」。

也有其他網友認為18度根本不算什麼，紛紛笑說「18度，很熱了捏」、「羨慕啊⋯台中快冷死了」、「台中海線除了冷，風又大，完全不想離開棉被」、「你發文有沒有想到北部人」、「淡水人覺得熱，每年新低溫冠軍」、「北部人表示：大驚小怪」。

根據高雄市消防局統計，2月20日0時至12時共執行急病救護146件，已超過今日總通報382件的三分之一。消防局也表示，近日天氣變化大，猝死原因多，氣溫驟降不乏也是風險因素之一，提醒民眾天冷注意保暖。