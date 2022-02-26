前交通部長、中華民國無任所大使林佳龍（前排左二）今（26）日受邀到高雄演講。（柯宗緯翻攝）

前交通部長、中華民國無任所大使林佳龍（中）今（26）日受邀到高雄演講與民眾合影。（柯宗緯翻攝）

前交通部長、中華民國無任所大使林佳龍今（26）日受邀到高雄演講，未特別安排媒體聯訪。不過，昨林佳龍才表態不選新北市長，如今下一步動向備受關注，他演講中提到，「現在很自由，只要總統願意，什麼都可以做」。此話一出，又留給外界想像空間。

林佳龍今獲中山大學校友總會、高雄醫學大學校友總會邀請，在中山大學國研大樓主講「尋找台灣新願景」。因應疫情，會場限額開放300名觀眾，中山大學校友總會理事長黃炯輝表示，今天活動與選舉無關，是借重林佳龍快速切入核心重點專業，與大家分享台灣新願景，大家攜手同心戰勝未來。

林佳龍提到，自己擔任無任所大使很自由，「只要總統願意，可以無事可做，也可以什麼都做」，目前先沉澱一下，擔任「科技特派員」協助跨域與政策及產業發展連結，找出會發光「台灣隊成員」，不涉及意識統獨心態，共創更好eco system （生態系統）。

林佳龍提出願景、服務、行動等創新領導概念，領導人應重視時間管理，共享資訊及件降低成本，並將啟動挑戰2032年計畫，涉及兩岸政治，擘劃台灣未來戰略願景。