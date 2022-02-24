民進黨新北市議會黨團總召25日交接，前交通部長林佳龍將出席，基隆市長林右昌也可能出席，林右昌24日表示，中央正在進行布局，最後一定會提出最優秀、最強的人選。

民進黨新北市長人選至今不明，林佳龍確定出席，據悉林右昌也可能現身，以往新北市長侯友宜都會到場觀禮，林佳龍與侯友宜互動成為明日焦點。

林右昌今午發表新書《雙魚B．理科市長》，副總統賴清德與林佳龍皆到場祝賀，新書上市隨即名列排行榜第一名，他表示，很高興有這麼多人關心也支持，相信這本書應該很好讀，他太太拿到書後，一個半小時就一口氣讀完了，所以不是傳統上傳記的作品，希望大家會喜歡。

至於被問及林佳龍可能選新北市長，林右昌說，現在中央正在進行六都選舉相關布局工作，最後一定會提出最優秀、最強的人選，相信中央會做整體規畫。

由於林右昌即將卸任基隆市長，外界好奇有無其他規畫，林右昌強調，說實在的，政治真的不是人生的規畫，可能大家可以在書裡看到，「我小的時候志願是當動物園園長」，會從政一切都是意外，當上市長也不在計畫當中，對他來說，政治工作目的是要實踐理想，而不是去找個人的職位，未來有任何需要他的地方，就往那個地方去。