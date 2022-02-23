俄羅斯總統普丁正式承認烏克蘭東部2分離主義區域獨立，關於美國總統拜登與普丁的峰會還有沒有可能舉行，白宮22日表示，峰會「現在肯定不在計畫之中」。

普丁正式承認烏東分離主義份子自立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）及盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）為獨立實體，拜登22日晚間也定調俄羅斯「開始」入侵烏克蘭。

法國先前斡旋讓拜登及普丁舉行峰會，路透社報導，對此白宮發言人莎琪（Jen Psaki）回應，「現階段這肯定不在計畫之中。」

美國、法國先前也強調，拜普峰會舉行的前提是俄羅斯不入侵烏克蘭。

另外莎琪也向美國有線電視新聞網（CNN）表示，與俄羅斯的「外交大門」仍敞開，但是在美國政府認定軍事行動構成入侵烏克蘭後，「現在不是適當時刻」舉行美國國務卿布林肯與俄國外長拉夫羅夫的會面或拜普會。

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