俄羅斯入侵烏克蘭引發激烈軍事衝突，歐盟、英國及美國上周宣布制裁俄羅斯總統普丁及外交部長拉夫羅夫，凍結兩人在海外的資產，以牽制俄羅斯進攻烏克蘭的行動，然而普丁的財產究竟有多少，成為外界關注焦點。外傳普丁身價高達2000億美元（約新台幣6兆）以上，甚至在黑海還有自己的宮殿，且普丁會拉攏或威脅俄羅斯企業家，以獲得現金或股份。

CNN報導，2016年國際調查記者聯盟揭露的巴拿馬文件顯示，普丁幾乎沒有留下任何財產紀錄，但從普丁的親信與家人的相關財產可以發現一艘價值約1億美元的巨型遊艇及據稱給普丁使用的黑海宮殿。

此外，外媒也曝光巴拿馬文件，有一項高達20億美金（約新台幣640億元）的秘密離岸交易、貸款網絡，皆為普丁所有。

不過，從俄羅斯官方帳面資料來看，普丁像一位謙遜的公務員，2018年總統大選期間，普丁提交一份財產申報資料，上面記載他有一間位在聖彼得堡的800平方英尺（約22坪）公寓，兩輛蘇聯時代的汽車及一輛卡車，克林姆林宮表示，普丁的年收入為14萬美元，這在俄羅斯並不是很高的數字。

美國金融家、維權反貪人士布勞德（Bill Browder）則點出，普丁的收入主要來自敲詐與大規模挪移國家資金，且普丁收藏的手錶價值是他官方薪水的好幾倍。布萊德曾估算普丁的身價約落在2000億美元左右。

不僅如此，一些分析普丁財產的文章顯示，普丁會拉攏或威脅俄羅斯企業家，並從中獲取現金或股份。儘管如此，要追蹤普丁的所有資產幾乎是不可能的事情，僅能拼湊大概的樣貌。

反洗錢專家Ross S. Delston表示，歐美的制裁對普丁本人而言可能沒有那麼痛苦，但會削弱他在世界舞台上的聲譽，且很多超級有錢人不僅有足夠的現金儲備，還有很多資產。