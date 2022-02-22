烏俄情勢惡化，俄羅斯總統普丁今（22）日稍早簽署行政命令承認烏東2共和國為獨立實體，並下令部隊進入烏東地區進行維和任務，對此，美國官員表示，美國總統拜登與普丁的峰會可能告吹；同一時間，居中斡旋的法國總統馬克宏也痛批普丁打破承諾，呼籲歐盟進行制裁。

俄羅斯總統普丁下令部隊進入烏克蘭東部地區。

針對普丁簽署行政命令，承認烏東頓內茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Lugansk）2共和國為獨立實體，路透社報導，一名美國資深官員表示，拜登與普丁的峰會可能取消。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，資深美國官員也強調，拜登政府對美俄元首進一步接觸持開放態度，不過前提是「如果我們認為有道理、而且對這場危機有利」。

「根據我們在烏克蘭北部、東部、南部地面所看到的一切，俄羅斯正持續為未來幾小時或幾天內可能發生的軍事行動進行準備」，官員說，「當他們看起來明顯會採取行動的情況下，當然不能承諾進行一場斷定俄羅斯不會採取軍事行動的峰會。」

在法國總統馬克宏斡旋下，法國政府21日宣布，拜登與普丁「原則上」同意就烏克蘭局勢舉行峰會，不過前提是俄羅斯不入侵烏克蘭。

該名美國官員也表示，美國將會就莫斯科的舉動宣布更多措施，並且可能和制裁有關，不過同時也強調，美國將會持續尋外交途徑，「直到坦克開動為止。」

俄羅斯總統普丁簽署行政命令承認烏東2共和國為獨立實體，並下令部隊進入烏東地區進行維和任務，對此，居中斡旋的法國總統馬克宏痛批普丁打破承諾，呼籲歐盟進行制裁。（資料照／shutterstock）

另外法國總統府也發布聲明，指出馬克宏認為普丁破壞了自己的承諾，認定升溫局勢的決定需要被制裁。

聲明也指出，馬克宏呼籲歐盟對俄羅斯違反國際協議的舉動採取等比例、有針對性的制裁。

CNN報導，一名資深美國官員透露，華府預期俄軍最快今日就會進入烏東頓巴斯（Donbass）地區進行「所謂的維和任務」。