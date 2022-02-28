俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）對烏克蘭發動侵略戰爭，原本信心滿滿3天拿下，沒想到錯估情勢，一向引以為傲的閃電戰術失靈，現在得投入更多兵力、資源，戰局橫生變數。綜合外媒報導，俄軍開打前擬定4目標，至今一項都沒達成，台灣網友認為，這場戰役太經典，可寫進教科書範例！

外媒報導，美國參議員魯比歐（Marco Rubio）透露，俄羅斯出兵前有4目標，包括6小時內摧毀烏克蘭軍隊通訊系統、12小時內奪取領空、逼烏國政府48小時內逃亡、72小時內成立傀儡政權；也就是最快要在3天內達成上述目標。

普丁希望速戰速決，從他過去併吞克里米亞半島、出兵哈薩克協助平亂等，看得出其用兵思維。但這次錯估烏克蘭決心，反而踢到鐵板，俄軍戰事相當不順。

「這場戰役值得在教科書記上一筆」，批踢踢鄉民熱烈討論，直呼烏克蘭戰鬥力超強，沒有在怕的，「想3日亡烏，普丁想得太美了」、「本來以為不會打結果打；本來以為很快結束結果拖到現在」、「戰爭超過7天算俄羅斯輸」、「拜託！烏克蘭面積很大欸，3天也太誇張」、「烏克蘭超屌，機場被佔領還可以搶回來」。