俄羅斯總統普丁21日正式承認烏克蘭東部2個分離主義共和國為獨立實體。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）昨（21）日深夜宣布承認烏克蘭東部2個分離主義共和國為獨立實體，並且分別和2國簽署條約，外媒指出，這代表俄羅斯取得在這2個區域建立軍事基地的權利。

路透社報導，不顧西方國家警告此舉不合法且會毀了和平協商，普丁昨日深夜正式承認烏東2個分離主義份子控制的領土頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）及盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）為獨立實體。

普丁也分別和2共和國領袖簽署友好條約，並且提交國會等候批准。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）宣布承認烏克蘭東部2個分離主義共和國為獨立實體。圖為親俄叛軍掌控的頓內茨克市升起俄羅斯國旗的畫面。（圖／美聯社）

路透社指出，條約生效後，俄羅斯將有權利在這2個區域建立軍事基地，同樣地，2共和國也可在俄羅斯建立軍事基地。

報導指出，各方致力於防禦彼此，並且就軍事合作及承認彼此邊界簽署條約。

邊界問題尤其重要，因為分離主義份子宣稱共和國內的部分區域目前仍受到烏克蘭控制，上個月一名俄羅斯議員及前頓內茨克領袖告訴路透社，分離主義份子將尋求俄羅斯協助奪取這些區域的控制權。

這31點條約也指出，俄羅斯與2脫離小國將合作整合經濟，兩共和國所屬區域為前工業區，過去8年在與烏克蘭政府軍作戰下，需要大量支持以進行重建。

條約效期長達10年，除非其中一方宣布退出，否則之後每5年會自動續約。

普丁下令維和部隊進入烏東分離區域。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國及西方官員表示，普丁簽署行政命令承認2小國獨立，讓普丁有正當理由出兵，而且可能以保護分離地區的名義對烏克蘭發動更廣泛的攻擊。

CNN指出，普丁後續宣布派遣「維和」部隊進入烏東分離區域，坐實了許多官員最擔憂的狀況。一名歐洲外交官表示，「那是你的入侵，如果我們不按照我們說過的對此採取行動，以防範進一步的侵略行動，我們將會嚴重損害我們的信譽。」

不過後續這名官員又指出，普丁派維和部隊進入烏東並不會觸發全面制裁，因為自2014年以來，烏東地區就已經有俄軍進駐了。

他說接下來幾小時、幾天要密切注意俄方有什麼舉動，他說看來俄羅斯將在那個區域「公開行動」，「我們也會有相應回應」，不過他不願說明俄軍越過哪一條線將被視為新的入侵。