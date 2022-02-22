針對俄羅斯總統普丁宣布承認烏東2分離國家獨立，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於當地時間22日凌晨發表全國演說。

俄羅斯總統普丁當地時間21日深夜宣布承認烏克蘭東部2共和國為獨立實體，對此，烏克蘭總統澤倫斯基今（22）日凌晨發表全國演說，宣誓烏克蘭不會割讓領土，強調烏克蘭「不欠任何人任何東西」，他痛批普丁破壞和平協議，等同於全面退出《明斯克協議》。

俄羅斯總統普丁宣布承認烏克蘭東部2分離共和國獨立，並且派遣部隊進入「維持和平」。

綜合路透社、美聯社、俄羅斯衛星通訊社報導，在普丁宣布簽署行政命令承認烏東頓內茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Lugansk）2共和國為獨立實體後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於當地時間22日凌晨發表全國演說，他說烏克蘭將俄羅斯的行動「定調為侵犯我國主權和領土完整」，排除在領土上妥協的可能性，強調「我們不會把任何東西給任何人」，他說不管俄羅斯說什麼，烏克蘭的領土界線都會維持一樣。

他說：「我們不怕任何人或任何東西，我們不欠任何人任何東西，而且我們也不會把任何東西給任何人。」

澤倫斯基也痛批莫斯科破壞維持和平的努力以及現有的協商框架，砲轟普丁此舉等同於「全面退出」《明斯克協議》（Minsk agreements），並且讓自2014年以來進駐烏東頓巴斯（Donbass）地區的俄羅斯軍隊合法化，他強調烏克蘭致力於維持和平與外交。

他說烏克蘭期待盟友對俄羅斯採取「明確且有效」的步驟，並且呼籲烏克蘭、俄羅斯、法國、德國舉行緊急峰會。