俄羅斯總統普丁21日正式承認烏東叛軍自立的兩個「共和國」獨立，並發表演說砲轟後冷戰時期美國主導的國際秩序。資深媒體人韋安指出，普丁這次演說的重點2個，分別是要求烏克蘭承認烏東的兩個共和國，以及想要收回帝俄時期開拓的、目前屬於烏克蘭的南方領土。

韋安28日在臉書發文指出，仔細看了一下2月21日，普丁上萬字的電視演說翻譯文，他在對烏克蘭領土需索方面有兩個重點：

一，承認烏克蘭東部地區頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國為獨立國家，並派軍前往「維和」，實質控制了這兩地。

因為這兩個地區屬於頓巴斯（Donbas），而列寧在1922年建立前蘇聯時，為了安撫已經短暫從俄羅斯獨立的烏克蘭（1917-1922），成為蘇聯的加盟共和國，而「強力命令把頓巴斯硬塞進了烏克蘭」。

二，普丁有強烈的意圖，「收回」俄羅斯帝國時期透過戰爭開拓的出來，目前屬於烏克蘭版圖靠近黑海的大片南方領土。

韋安認為，目前看來，俄烏之戰，烏克蘭加入北約問題已經不存在；在佔領基輔，逼迫烏克蘭投降，普丁受到重挫，也讓俄羅斯受到國際嚴厲的制裁。但領土需索方面，烏東的頓巴斯地區，已經被搞定，而烏南臨黑海出海口地區，將會是未來的重點。