俄烏衝突持續進行延燒，引發世界各國高度關注。空軍前副司令張延廷指出，俄羅斯還尚未動用TU95、TU22轟炸機，以及戰術核武這兩件武器，他還認為，俄軍可能已經換裝核彈頭，「備而不用而已」，若西方逼急俄羅斯，普丁可能真的會動用戰術核武，「已經箭在弦上了」。

《中天新聞》報導，張延廷表示，自己先前在電視節目中有提過，俄烏戰爭會爆發，因為已經箭在弦上了。至於是什麼時候爆發，他認為大約是在俄軍陳兵規模達到20萬左右時，果然俄軍在兵力規模達到這個數字時就對烏克蘭展開入侵，「它是個指標」，俄軍在兵力上形成優勢了，且其軍事裝備和火力打擊也相當完整。

張延廷直言，俄羅斯還有兩種武器沒有動用，首先是「TU95熊式、TU22逆火還沒出動」，地毯式轟炸、戰略轟炸還沒有開始，現在只是戰術轟炸、飛彈強襲、火箭彈攻擊而已，如果地毯式轟炸，平民死傷會更多。

張延廷指出，還有就是戰術核武，「出動的話不得了」，雖然爆炸當量小，但殺傷力很強；區域有限，但軍事價值非常高，「俄羅斯他會用喔，我們要小心」。普丁是特務出身，懂國防、軍事，這次烏克蘭總統澤倫斯基一直在呼籲要加入北約，結果求助無門，大家只有經濟制裁，沒有軍事制裁，沒有派一兵一足進烏克蘭。

張延廷還說，烏克蘭的局勢會越來越複雜，「現在俄羅斯說要動用核武，我相信彈頭已經裝上去，備而不用而已」，普丁說非常清楚，若西方國家介入很深，要動用核武，他現在核武已經箭在弦上了。