全球關注俄烏戰事之際，中國對於這場戰事的認知與態度值得深究。聯合國大會表決譴責俄羅斯決議案，北京、新德里與德黑蘭投下棄權票，中國並反對聯合國成立烏克蘭問題調查委員會。中國駐聯合國代表張軍表示，中國支持聯合國推動和平解決烏克蘭危機的外交努力，樂見俄烏兩國直接對話，並支持俄羅斯與歐盟進行對話，可以看出中國未表態支持俄羅斯入侵。

另一方面，中國取消俄羅斯小麥進口的規定，四家國有大型銀行中的中國銀行與中國工商銀行，已開始監管與俄羅斯的大宗商品交易，中國的金融機構不想因為俄烏戰事而成為國際制裁的對象。

中國也對於俄國在中亞擴張影響力不置可否。俄羅斯介入哈薩克事件後，中國憂慮可能影響在哈薩克的「一帶一路」投資項目，王毅外長聲明期望中亞保持穩定。從哈薩克事件到俄烏戰爭，中國似乎想在俄羅斯與西方國家交惡之際保持中立，畢竟俄羅斯與東歐為中國最為重要經濟利益的一部分。國際社會已經開始的制裁行動不可避免的將影響歐亞鐵路，損害中國對於歐洲的出口。與此同時，哈薩克與吉爾吉斯等中亞國家貨幣貶值，進一步影響持續參與一帶一路的意願。

由於美國未能阻止俄國入侵烏克蘭，也排除派遣地面部隊保護烏克蘭的可能性，東亞國家的南韓國內已有強化自身防禦力量的聲音，甚至認為應該擁有核子武器，北韓也會更認為擁有核武才是維護國家安全唯一途徑。

中國與俄羅斯的關係使得北京所欲建立的大國形象受到影響，連帶著國際社會關注兩岸關係發展，美日印澳的四邊安全會談（QUAD）也達成「不容許印太地區重演烏克蘭事件」的共識，中俄關係也可能受「不可預測」的普丁而影響未來的發展。

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