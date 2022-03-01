俄羅斯入侵烏克蘭，美國總統拜登的處理手段，讓前綠委沈富雄認為，拜登遇上普丁，手軟了，雖然他認為贏家最後仍是拜登與北約西方世界，但過程「太窩囊了」。

沈富雄今（1日）在臉書發文表示，拜登一而再，再而三地說：「我不出兵烏克蘭」，不但手軟，嘴巴也軟了；然後，拜登又說：抗俄只有兩個選擇：第三次世界大戰或制裁，顯然就只剩下一個選擇了，但制裁又分階級，七折八扣，既不敢天然氣斷奶，又怕金融制裁反彈，制裁落實的速度比起俄軍挺進基輔的速度，慢太多了，真是慢郎中治療急驚風。

沈富雄稱，重點是，拜登警告普丁，普丁當做耳邊風。普丁恐嚇拜登，拜登怕了。普丁攻城不順，故技重施，來個核武進入「高度戒備狀態」，拜登豈能不怕？

如果能夠重來，沈富雄認為，劇本應該是這樣寫的：首先，普丁承認兩小邦之日，烏克蘭應即宣佈其為叛亂團體；其次，同日，北約召開臨時理事會，通過接納烏克蘭為會員國；第三，普丁以「維和」之名侵入烏克蘭之日，北約應即警告普丁立即撤出，否則北約軍將進入烏克蘭，任何越境入烏克蘭領海的蘇俄黑海艦隊將予以擊沉。

第四，沈富雄指出，俄軍越過烏東到處點火之日，北約應正式向俄國宣戰，並進軍烏克蘭；第五，白俄出兵助攻，北約對白俄宣戰，並進軍白俄；最後，所有能源、金融、經貿制裁，應求快速而生劇痛，慢條斯理終究無感而徒勞無功。

沈富雄直言，也許有人會認為如此一來，將釀大禍，他卻認為照表操課，反而到頭來一切都不會發生。也許，有人會認為一切都太遲了，他認為未必，當然一開時就硬最好，現在硬起來，總比一路軟下去好。