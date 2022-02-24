俄烏開打共機也來了！今9架共機擾台 21:432022/02/24 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今9架共機擾台 空軍驅離（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部晚間發布共機動態，今天共計9架共機進入我西南空識別區，包括8架殲-16機、1架運-8技偵機，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。 今2架共機侵擾西南空域 空軍派遣空中巡邏兵力應對 監院邀國防部座談 關注共軍新戰機對空防影響 #空軍 #共機擾台 #驅離 #國防部 #晚間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨》國防部2大情報龍頭異動 楊靜瑟任軍情局長、柳惠千接情次室 10:532022/02/21 政治 美國防部擬增稀土庫存 掀資源戰 04:102022/02/21 產業財經 歷經3年向國防部爭取用地 三重社區髒亂點變身小花園 17:512022/02/23 生活 應對烏克蘭危機 美國空軍基地升至3級戰備 21:342022/02/22 軍事 今1架共機侵擾西南空域 空軍廣播驅離、防空飛彈追蹤監控 20:352022/02/17 政治 《航運股》漢翔舉行飛機系統件招商說明會 軍用業務明年起邁入高成長 11:422022/02/19 財經 促轉會公告馬場町、綠島監獄為不義遺址 16:102022/02/21 政治 美印太空軍指揮官：中國可能利用烏克蘭危機在亞洲進行挑釁 22:072022/02/17 兩岸 陸發佈照片指控澳洲惡人先告狀 稱澳機遭陸艦雷射照射為謊言 20:342022/02/21 兩岸 國軍對共軍第一擊承受及反擊力 受關注 04:102022/02/22 焦點要聞 空軍上兵殺2幼子後輕生墜樓不治 檢方：被告死亡不起訴 10:572022/02/17 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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