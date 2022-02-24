國防部晚間發布共機動態，今天共計9架共機進入我西南空識別區，包括8架殲-16機、1架運-8技偵機，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

今2架共機侵擾西南空域 空軍派遣空中巡邏兵力應對
監院邀國防部座談 關注共軍新戰機對空防影響
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