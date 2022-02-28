殲-10機。空軍提供

根據空軍發布的共機動態，共機今日有7架侵擾西南空域，包括1架運-8反潛機，4架殲-16機，2架殲-10機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。其中，運-8反潛機飛經巴士海峽，及我東部防空識別區邊緣再折返。

根據國防部統計，去年共機擾台已逾約960架次。

根據統計，共機去年11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份；去年10月則是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。