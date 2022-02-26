相當不滿自己總是拿去跟爵士中鋒戈貝爾相比的勇士「追夢」卓雷蒙格林，公開嗆聲戈貝爾根本沒有辦法跟他比較，甚至嗆聲假如自己擁有跟戈貝爾同樣身材，早就成為聯盟MVP等級球星，不過聽到追夢這些批評，戈貝爾回應，「這只是一種噪音而已。」

卓雷蒙格林在《TNT》節目中，被其他球評把他跟戈貝爾比較，讓他頓時相當不爽回嗆，「你們總是拿我跟他比較，但我們完全不一樣。很明顯我跟他並非同類型球員，假如我有他那種身高，早就變成MVP級球員，他永遠無法跟我一樣，但要成為他那種球員很容易。」

只是卓雷蒙格林未免把戈貝爾的成就看得太過容易，因為戈貝爾最近4季當中，包辦3季的年度最佳防守球員，只有2020年被公鹿「字母哥」搶走這個頭銜，所以當他26日賽前聽到追夢嗆聲，他只表示這是媒體製造的噱頭，也不過是一種噪音。

也難怪戈貝爾不太想要回應卓雷蒙格林的批評，因為他在近年頻頻拿下年度防守球員獎項，早就受到不少人的刻意攻訐，如果要一一回應，他恐怕早就忍受不了，所以最佳的回應方式，就是把這些話當作噪音，反正他用場上表現就可回應一切了。