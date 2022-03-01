布魯克林籃網曾在2013-14球季組成賈奈特（Kevin Garnett）、皮爾斯（Paul Pierce）等人在內的豪華陣容，當時傑森泰瑞（Jason Terry）原本是要留在塞爾提克，但被賈奈特硬拉過去。泰瑞現在回想這件事，他稱讚賈奈特是個很講義氣的人。

泰瑞在《Celtics Wire》的訪談說，本來塞爾提克要包裹寇特尼李（Courtney Lee）和皮爾斯、賈奈特一起送去籃網，賈奈特阻止總管說：「不要把JET（泰瑞的綽號）留下來重建，他在生涯這個階段不該遭受這種待遇。別把寇特尼李放進來，換成JET，讓他來籃網和我們一起挑戰總冠軍。」

後來塞爾提克真的改把泰瑞送出去，為了匹配薪資還多送出一個懷特（DJ White）。雖然籃網組成豪華軍團的結果並不好，隔年就被拆夥，反觀塞爾提克迅速重建成功（只花1季）。事後來看應該是留在塞爾提克比較好，但泰瑞感謝賈奈特真的很夠朋友。

泰瑞說：「（賈奈特）他在生涯那個時候已經功成名就，他沒有必要幫我，但他對我的職業生涯抱持熱忱，他明白我的處境。他願意冒著交易告吹的風險來幫我（賈奈特的合約擁有拒絕交易的權利），為此我永遠都感謝他。我們在籃網的時間很短，但是我擁有殿堂級的隊友和好友相伴。」