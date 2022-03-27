拓荒者哈特(右)投籃。（美聯社資料照）

哈特（Josh Hart）、小南斯（Larry Nance Jr.）兩位前鋒在2月交易大限之前互換球隊，在季中忽然被迫搬家是很痛苦的事，但是哈特和小南斯想出絕妙的主意，兩人乾脆交換房子住不就好了？美媒ESPN報導，哈特與小南斯不僅互換住所，甚至把一些家具留給對方。

當時哈特從紐奧良鵜鶘被賣到波特蘭拓荒者，他就前往小南斯的家看了一下，稱讚那是個好地方。小南斯開玩笑說：「當然很好了，那本來是我住的地方。」小南斯雇用搬家公司回家裡拿東西，但是特別留下電視和沙發，這樣哈特就不用再買了。

小南斯還特別留了兩樣東西：他掛在牆上的結婚照和女兒的照片，因此哈特每天早上起來都必須看到小南斯一家人。小南斯說：「我叫他不要撤下來，這樣他每天都能和我說早安。」

哈特在2017年選秀被爵士選去再轉手給湖人，小南斯是2015年選秀被湖人挑中，兩人曾是隊友與好友。小南斯2018年被賣到騎士，去年被賣到拓荒者；哈特2019年被賣到鵜鶘。沒想到今年2月的一次7人大交易，哈特、小南斯兩位好友碰巧互換東家，才有這個「換屋」的機會。

小南斯原先身上有傷，目前只幫鵜鶘打了2場比賽。哈特在拓荒者的2022-23球季並非保障合約，他轉隊後繳出場均19.8分、50%投籃命中率，拓荒者打算留下他。