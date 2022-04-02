身為聯盟與西區龍頭的太陽，這下子真的糗大了！2日面對刻意輪休主力、只派二軍上場的西區第2灰熊，甚至總教練傑金斯第2節就被驅逐出場，太陽竟然晚節不保，遭到灰熊末節打出17比4拉開，太陽最後以114比122爆冷中止9連勝，也讓灰熊帶走7連勝。

儘管灰熊刻意輪休主力，包含貝恩、亞當斯、傑倫傑克生等人都沒上場，他們仍在上半場一路壓著太陽打，甚至一度領先到16分，不過灰熊總教練傑金斯連吞兩次技術犯規被驅逐出場，太陽也趁機追上，打完上半場，太陽50比54落後。

來到下半場，太陽雖在第3節一度超前，卻馬上被灰熊搶回領先優勢，灰熊更在末節一開始打出17比4猛攻，取得101比87領先，不過太陽再次追上，更靠戴文布克最後55秒投進三分球，追到只差5分差距，此時迪昂布魯克斯挺身而出。

迪昂布魯克斯最後32.7秒漂亮切入完成三分打，更讓他的得分突破30大關，太陽連忙喊出暫停，戴文布克雖馬上投進兩分球，凱爾安德生卻馬上也追回兩分，場上局面明顯大勢已去，就算太陽祭出故意犯規戰術，也挽回不了場上頹勢。

灰熊唯一先發主力上場的迪昂布魯克斯，攻下全隊最高30分，齊耶威廉斯也拿19分，梅爾頓17分，柯查爾14分；戴文布克雖拿全場最高41分，卻幫不了太陽逆轉局面，布瑞吉斯18分，太陽落後主因是保羅表現低迷，全場投6中2、僅拿8分。