少了柯瑞的勇士，仍然找不到怎麼贏球的方式！就算陣中包含克雷湯普生、普爾、威金斯3人得分都破20，勇士28日仍以115比123不敵地主巫師，關鍵就在勇士守不住對方三分外線，讓巫師全場投進16顆三分球，三分命中率更達5成71。

儘管巫師少了庫茲馬助陣，卻在自家主場展現難得平均火力，包含基斯普特、波普、阿維迪亞、波爾金吉斯等人都有發揮，也讓他們始終取得領先優勢，打到比賽還剩5分02秒，巫師更取得107比93領先，局勢對於勇士越來越不利了。

勇士接下來雖想用擅長的三分外線追分，可惜包含普爾、威金斯等人外線仍然失靈，打到讀秒階段，巫師仍然保有兩位數領先，就算普爾改用切入頻頻搶分，可惜巫師的罰球仍然相當穩定，最後就以8分之差贏球，也送勇士繼續連敗下去。

基爾普特全場投進6顆三分球，攻下全隊最高25分，波爾金吉斯也拿23分、9籃板及6助攻，波普22分，阿迪維亞14分，加福德11分；勇士以普爾26分最高，但他投25中8的手感欠佳，克雷湯普生25分，威金斯23分，歐托波特14分、11籃板。