NBA美國職籃明星週即將畫下句點，本週五下半球季正式展開，聯盟東區的波士頓塞爾提克以及布魯克林籃網即將在週五上午08:30一決高下，塞爾提克目前戰績34勝26敗排名東區第6，但他們近10場比賽打出亮眼的9勝1敗，實力絕對不容小覷；籃網以31勝28敗排名東區第8，但不要被他們目前才五成左右的勝率蒙蔽了，根據台灣運彩開立的2022-23球季奪冠賠率，籃網的4.5倍僅次於太陽4倍是全聯盟第2被看好的球隊！

塞爾提克近期戰績如此出色的最主要因素是提升防守強度，根據統計從1月底到明星賽前，綠衫軍的DEFRTG(平均百回合失分)僅97.3分，是全聯盟唯一一支失分不到100分的球隊，他們的場均阻攻數高達7.1次讓對手在進攻籃框的時候心生畏懼，其中居功厥偉的就是塞爾提克的當家中鋒威廉斯(Robert Williams III)腳步靈活臂展又長的他封阻判斷力極佳，個人場均就可以為球隊貢獻2.2次阻攻，另外塞爾提克全隊沒有明顯的防守漏洞，就算是後場都找不到身材弱勢的球員，因此被對手針對單打的情況不會發生，再加上球隊延續前總教頭(現今營運總裁)史蒂芬斯(Brad Stevens)卓越的換防體系，綠衫軍絕對有本錢在東區列強佔有一席之地。

籃網主力球員若是全數上陣，那將會是聯盟其他球隊的夢魘！葛萊芬(Blake Griffin)、厄文(Kyrie Irving)和西蒙斯(Ben Simmons)分別是2009、2011與2016年的選秀狀元，杜蘭特(Kevin Durant)與阿德里奇(LaMarcus Aldridge)是2007與2006年的榜眼，配上柯瑞弟(Seth Curry)和米爾斯(Patty Mills)兩名聯盟頂尖射手，這樣豪華強悍的陣容也難怪台灣運彩的冠軍賠率如此看好籃網。週五之役厄文、西蒙斯與杜蘭特應該來不及歸隊，如今的籃網在進攻和防守上都及不上陣容完整的塞爾提克，因此喜歡運彩的朋友們入手塞爾提克讓分過盤會是聰明的選擇。