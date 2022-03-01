籃網在季中交易截止日和76人進行大交易，球星哈登(James Harden)前往費城，籃網則迎來班西蒙斯(Ben Simmons)、塞斯柯瑞(Seth Curry)、德拉蒙(Andre Drummond)等人，而班西蒙斯何時能夠正式為籃網出賽引起熱議，對此名記查拉尼亞(Shams Charania)最近受訪給出了解答。

What's goin on with Ben Simmons??



"He is gonna have to rehab that back but there is hope & optimism that he'll be back on the floor before the playoffs" ~@ShamsCharania#PMSLive pic.twitter.com/mOhlBaiI7m — 🅿️at McAfee (@PatMcAfeeShow) February 28, 2022

目前籃網新援塞斯柯瑞、德拉蒙都已開始為球隊助陣，獨缺班西蒙斯，查拉尼亞在訪談節目中被問及他何時能上場，他說：「周日在我一篇報導中就曾說過，班西蒙斯在恢復比賽狀態過程中遭遇背部痠痛，需要一段時間回復，顯然這問題有些棘手。」

至於班西蒙斯何時能歸隊，查拉尼亞繼續說：「他可能需要一周時間，也可能需要更久，你永遠不知道後面會發生什麼。但我認為他會在例行賽某個時間點復出，能在季後賽以前重返球場，這是相當樂觀的。」由此話可見籃網若保住季後賽名額，班西蒙斯屆時復出有望幫球隊更上一層。

班西蒙斯本季在76人鬧得滿城雨雨，表示自己遇到心理問題，遲遲不肯為球隊出賽，就算不斷被罰款也一樣，而籃網的哈登正好與球隊出現摩擦，並表明要前往76人打球，進而促使雙方這筆交易產生，如今哈登已經為76人出賽了幾場，班西蒙斯的紐約初登場則同樣受到外界期待！