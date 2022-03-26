就在28日將在自家主場首次出賽遭遇黃蜂前夕，厄文與籃網來到邁阿密備戰27日作客迎戰熱火比賽，沒想到他在26日訓練過後，竟然直接拒絕媒體訪問，擺明就是不想多談自己總算可以因為紐約市解除疫苗接種規定上場，杜蘭特與籃網總教練納許只好連忙幫他緩頰。

「無論在哪種情況之下，厄文的心情始終保持平靜，且用同樣的方式對待每一場球賽，」杜蘭特說，「能打主場對他情緒沒有任何影響，因為他很清楚這一天遲早都會到來，很高興我們不用再去討論這個問題了，很開心我們可以往前看了。」

杜蘭特強調，這些讓人分心的事情，也是球賽的一部分，「但你會努力去消除這些事情，很高興可以消除讓我們擔憂一整天的事情。對於籃網與紐約球迷來說，這是一個令人激動的時刻，很高興厄文回來了，更可以期待他即將強勢打完本季。」

納許不僅同意杜蘭特的說法，更表示，「我很喜歡球員增加了一些在一起打球的時間，他們可以有機會經常一起訓練與比賽，對我來說，我可以尋找一些對於季後賽很有意義的組合或輪替方式。」籃網目前38勝35敗，排在東區第8的尷尬位置。