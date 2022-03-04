韋禮安去年底發行首張英文創作專輯《I’M MORE SOBER WHEN I’M DRUNK》，立刻佔據數位排行榜冠軍位置。明（5日）即將迎接35歲生日的他，今收到一份大禮，確定申請到下半年的台北小巨蛋場地，相隔7年即將站上小巨蛋二度舉辦演唱會，韋禮安期待又興奮地說：「等了很久，終於要再次攻蛋了。」

韋禮安去年創作好歌一首接一首、各方邀約不斷，過完年後，上半年已接下超過20場活動演出，加上正在籌備的全新中文專輯，近期忙得不可開交。不僅如此，今年一開春他已接下5項代言合作，緊接著今天又宣布即將攻蛋好消息，演藝氣勢銳不可擋。

韋禮安前年底在台北流行音樂中心舉辦2場「而立之後」演唱會，不只門票瞬間秒殺，精彩演出及視覺呈現都締造好口碑，令粉絲十分期待他能再次在台北小巨蛋舉辦大型個唱，如今確定拿到場地，知道消息的當下他非常興奮，開心可以和期待已久的粉絲在小巨蛋重聚，雖壓力隨之而來，但他保證會有更好的音樂和更好的演出，讓粉絲覺得這一路的等待都值得。