桃園雲豹職業籃球隊18日宣布簽下上季效力NBA G League風城公牛隊的伊利亞湯馬斯 (Elijah Thomas)，總經理蘇翊傑認為，球隊目前較缺乏禁區長人，網羅他來補強球隊禁區戰力，期許未來能與戴維斯(Deyonta Davis)組雙塔。湯馬斯目前已抵達台灣，正進行隔離中，未來將披上2號球衣為桃園雲豹出賽。

現年25歲，身高206公分、體重111公斤的湯馬斯，大學時期效力克萊門森大學，大三曾入選大西洋海岸聯盟最佳防守陣容，更在當年率領球隊闖進NCAA 錦標賽16強，更是校史男籃第7位達成900分、600籃板、150助攻里程碑的球員。而在NBA G League則有場均貢獻6.8分、2.8籃板、0.7阻攻的表現。

湯馬斯擁有高大壯碩的身材及勁爆體能條件，先後效力於希臘籃球聯賽、烏克蘭籃球超級聯賽、以色列籃球聯賽，蘇翊傑說：「看過他過往在球場上打球的片段，湯馬斯擁有很強的團隊意識及籃下終結能力，而且衝搶籃板判斷能力佳，不但能讓禁區產生更大威脅性，更能使外圍後衛、鋒線，有更好切入空間及出手機會。」

雲豹目前僅有謝育政及戴維斯(Deyonta Davis)坐鎮禁區，而兩人又在開季前期輪番受傷，造成球隊禁區人力吃緊，蘇翊傑表示，期望簽下湯馬斯後，能為雲豹的禁區增添戰力，他看好湯馬斯未來有機會能與戴維斯組雙塔，他說：「湯馬斯還很年輕，希望他加入球隊後，能將這股年輕的衝勁帶給團隊。」